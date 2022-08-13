ВСУ уничтожили новую порцию рашистов и военной техники оккупантов

Детали

Украинская авиация нанесла 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники оккупантов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Цитата

"Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага – уточняются", - говорится в сообщении.

Как добавили в командовании, среди 11 кораблей и катеров вражеского флота, курсирующих вдоль побережья Крыма в Новороссийск, на боевом дежурстве остаются 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.

Напомним

ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области. Теперь он непригоден для использования.