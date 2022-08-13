ВСУ уничтожили новую порцию рашистов и военной техники оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило об уничтожении почти 50 рашистов и 15 единиц вражеской техники оккупантов. Об этом информирует УНН.
Детали
Украинская авиация нанесла 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники оккупантов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.
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"Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага – уточняются", - говорится в сообщении.
Как добавили в командовании, среди 11 кораблей и катеров вражеского флота, курсирующих вдоль побережья Крыма в Новороссийск, на боевом дежурстве остаются 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.
Напомним
ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области. Теперь он непригоден для использования.