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ЗСУ знищили 5 ворожих дронів «Ланцет»

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Підрозділи ППО 28-ої омбр знищили 5 російських дронів-камікадзе "Ланцет". Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Сухопутних військ ЗСУ.

ЗСУ знищили 5 ворожих дронів «Ланцет»

Цитата

«Противник планував ними завдати ударів по позиціях українських захисників, проте ця його спроба "розлетілася" на друзки, як і безпілотники», - повідомили у СВ ЗСУ.

Доповнення

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Прямим влучанням було повністю знищено більше 70 квартир. Вже відомо про 21 загиблого. Пошукові роботи тривають.

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