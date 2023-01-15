ЗСУ знищили 5 ворожих дронів «Ланцет»

Цитата

«Противник планував ними завдати ударів по позиціях українських захисників, проте ця його спроба "розлетілася" на друзки, як і безпілотники», - повідомили у СВ ЗСУ.

Доповнення

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Прямим влучанням було повністю знищено більше 70 квартир. Вже відомо про 21 загиблого. Пошукові роботи тривають.