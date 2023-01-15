Кількість загиблих у Дніпрі знову зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кількість загиблих в результаті влучання російської ракети у житловий будинок Дніпрі зросла до 21. Про це УНН повідомляє з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.
Продовжуються пошуки 35 людей.
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«21 загиблий, 1 дитина. Поранено 73 особи, з них - 14 дітей. Врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей.
Розшукується 35 людей. Рятувальники працюють. Горіти вам у пеклі, російські вбивці», - написав Лукашу у своєму Телеграм-каналі.
Доповнення
Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.
У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Прямим влучанням було повністю знищено більше 70 квартир.