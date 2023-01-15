Количество погибших в Днепре снова возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Количество погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом Днепре возросло до 21. Об этом УНН сообщает со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
Продолжаются поиски 35 человек.
Цитата
«21 погибший, 1 ребенок. Ранены 73 человека, из них - 14 детей. Спасены 38 человек, из них - 6 детей.
Разыскивается 35 человек. Спасатели работают. Гореть вам в аду, российские убийцы», - написал Лукашу в своем Телеграм-канале.
Дополнение
Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.
В Днепре российская ракета попала в жилой дом. Прямым попаданием было полностью уничтожено более 70 квартир.