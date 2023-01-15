Количество погибших в Днепре снова возросло

Продолжаются поиски 35 человек.

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«21 погибший, 1 ребенок. Ранены 73 человека, из них - 14 детей. Спасены 38 человек, из них - 6 детей.

Разыскивается 35 человек. Спасатели работают. Гореть вам в аду, российские убийцы», - написал Лукашу в своем Телеграм-канале.

Дополнение

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.

В Днепре российская ракета попала в жилой дом. Прямым попаданием было полностью уничтожено более 70 квартир.