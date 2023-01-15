ВСУ уничтожили 5 вражеских дронов "Ланцет"

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«Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" в щепки, как и беспилотники», - сообщили в СВ ВСУ.

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Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.

В Днепре российская ракета попала в жилой дом. Прямым попаданием было полностью уничтожено более 70 квартир. Уже известно о 21 погибшем. Поисковые работы продолжаются.