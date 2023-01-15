ВСУ уничтожили 5 вражеских дронов "Ланцет"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Подразделения ПВО 28-й омбр уничтожили 5 российских дронов-камикадзе "Ланцет". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ.
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«Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" в щепки, как и беспилотники», - сообщили в СВ ВСУ.
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Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.
В Днепре российская ракета попала в жилой дом. Прямым попаданием было полностью уничтожено более 70 квартир. Уже известно о 21 погибшем. Поисковые работы продолжаются.