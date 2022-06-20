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ЗСУ відбили штурм біля Богородичного, а в районі Миколаївки атаку ДРГ – Генштаб

ЗСУ відбили штурм біля Богородичного, а в районі Миколаївки атаку ДРГ – Генштаб

Київ • УНН

 • 96404 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. В районі населеного пункту Богородичне українські військові відбили ворожий штурм. В районі Миколаївки в результаті дій ЗСУ диверсійно-розвідувальна група противника відступила. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку, під прикриттям артилерійських обстрілів, в районі населеного пункту Миколаївка намагалася діяти диверсійно-розвідувальної група противника.

“В результаті вогневого ураження, отриманого від наших воїнів, вона відступила. У подальшому ворог здійснив спробу штурму, успіху не мав”, — інформує Генштаб.

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Крім того, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Покровське. Завдали авіаударів неподалік Малорязанцевого та Білогорівки.

Також Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

· На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому противник обстріляв цивільну інфраструктуру в прикордонних районах Сумської області.

· На Харківському напрямку ворог, з метою виявлення слабких місць в обороні наших військ, безуспішно намагався вести розвідку боєм неподалік Ртищівки. Крім того, зафіксовано обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Українка, Коробочкіне, Михайлівка та Петрівка.

· На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Грушуваха, Велика Комишуваха, Краснопілля та Долина. В районі населеного пункту Богородичне наші захисники успішно відбили ворожий штурм.

· На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

· На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури поблизу Кам’янки, Гуляйполя, Авдіївки, Вугледара, Малинівки та Залізничного. Завдав авіаударів по населених пунктах Малі Щербаки, Мар’їнка, Вугледар, Костянтинівка та Новомихайлівка.

· На Південнобузькому напрямку, з метою сковування дій наших підрозділів, ворог обстрілював з артилерії та мінометів райони Червоного Яру, Калинівки, Тополиного і Зеленого Гаю.

Нагадаємо

Окупанти розпочинають широкомасштабний наступ у Луганській області.

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