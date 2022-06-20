ВСУ отбили штурм возле Богородичного, а в районе Николаевки атаку ДРГ – Генштаб

Цитата

“На Словянском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибривне, Грушуваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отразили вражеский штурм”, — говорится в сообщении.

Подробности

Сообщается, что на Бахмутском направлении, под прикрытием артиллерийских обстрелов, в районе населенного пункта Николаевка пыталась действовать диверсионно-разведывательная группа противника.

“В в результате огневого поражения, полученного от наших воинов, она отступила. В дальнейшем враг совершил попытку штурма, успеха не имел”, — информирует Генштаб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ свели на нет попытки штурма врага в районах Мирной Долины и Белой Горы

Кроме того, оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестово, Яковлевка, Покровское. Нанесли авиаудары неподалеку от Малорязанцева и Белогоровки.

Также Генштаб сообщает о ситуации на других направлениях:

· На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в приграничных районах Сумской области.

·На Харьковском направлении враг, с целью выявления слабых мест в обороне наших войск, безуспешно пытался вести разведку боем неподалеку Ртищевки. Кроме того, зафиксированы обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Уды, Украинка, Коробочкино, Михайловка и Петровка.

· На Словянском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. Совершал артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Дибровно, Грушуваха, Большая Камышеваха, Краснополье и Долина. В районе населенного пункта Богородичное наши защитники успешно отразили вражеский штурм.

· На Краматорском направлении враг активных действий не вел.

· На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры вблизи Кам’янки, Гуляйполя, Авдеевки, Угледара, Малиновки и Железнодорожного. Нанес авиаударов по населенным пунктам Малые Щербаки, Мар{инку, Угледар, Константиновка и Новомихайловка.

· На Южнобужском направлении, с целью сковывания действий наших подразделений, враг обстреливал из артиллерии и минометов районы Красного Яра, Калиновки, Тополиного и Зеленого Роща.

Напомним

Оккупанты начинают широкомасштабное наступление в Луганской области.