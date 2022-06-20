ЗСУ звели нанівець спроби штурму ворога в районах Мирної Долини та Білої Гори – Генштаб

Цитата

“На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують вогневий вплив із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по підрозділах наших військ. Завдали авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Устинівка та Лисичанськ”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що артилерійські обстріли цивільної інфраструктури зафіксовано неподалік Лисичанська, Гірського та Устинівки.

“Тривають бойові дії за контроль над містом Сєвєродонецьк. Крім того українські воїни звели нанівець спроби штурмових дій ворога в районах населених пунктів Мирна Долина та Біла Гора”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що наразі тривають вирішальні бої в районі Сєвєродонецька. Перед ворогом поставили задачу дійти до рубежів Луганської області орієнтовно до 26 червня.