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ВСУ свели на нет попытки штурма врага в районах Мирной Долины и Белой Горы – Генштаб

Киев • УНН

 • 155802 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Продолжаются боевые действия за контроль над Северодонецком. Украинские военные свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

“На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по подразделениям наших войск. Нанесли авиационные удары по объектах гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Устиновка и Лисичанск”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры зафиксированы недалеко от Лисичанска, Горного и Устиновки.

“Продолжаются боевые действия за контроль над городом Северодонецк. Кроме того украинские воины свели на нет попытки штурмовых действий врага в районах населенных пунктов Мирная Долина и Белая Гора”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что сейчас продолжаются решающие бои в районе Северодонецка. Перед врагом поставили задачу дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня.

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