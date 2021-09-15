ЗСУ прийняли на озброєння радіолокаційну станцію “Фенікс-1”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. На озброєння Збройних сил України прийнято станцію виявлення “Фенікс-1”, що є “очима” для зенітного ракетного комплексу “Бук-М1”. Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає УНН.
За словами міністра оборони України Андрія Тарана, розробку здійснено в межах модернізації радіолокаційної станції 79К6 для її застосування у складі зенітного ракетного комплексу “Бук-М1”. "Після низки успішних випробувань "Фенікс-1" було прийнято на озброєння Збройних Сил України", - вказали в оборонному відомстві.
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“Фенікс-1” буде очима наших дивізіонів протиповітряної оборони, у яких на озброєнні стоять комплекси “Бук-М1”, та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це сучасна розробка, що дозволяє автоматизовано виявляти і розпізнавати державну належність, класи та типи повітряних об’єктів, а також пеленгувати джерела активних шумових перешкод. Завдяки з’єднанню в єдину розвідувально-ударну систему зросте ефективність засобів ППО виявляти і уражати повітряні цілі", — заявив Таран.
Доповнення
У березні ЗСУ передали сучасну радіолокаційну станцію.