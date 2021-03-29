ЗСУ передали сучасну радіолокаційну станцію

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"Фахівці КП "НВК "Іскра", яке входить до складу Укроборонпрому, виготовили та передали Збройним силам України нову трикоординатну радіолокаційну станцію 35Д6М, здатну працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що військові отримали сучасну техніку з поліпшеними тактико-технічними характеристиками: збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними функціональними можливостями завдяки сучасним програмним рішенням.

"Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" оснастило радар додатковими виносними робочими місцями, що дає змогу повноцінно управляти станцією на відстані до 300 метрів. РЛС може також – за потреби – комплектуватись обладнанням для безпосередньої взаємодії із зенітними ракетними комплексами. Та найважливіше – це спроможність 35Д6М працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - зазначається в повідомленні.

Так, продукція "Іскри", зокрема експортний варіант радара 36Д6М, – добре відома за кордоном. За словами директора підприємства Юрія Пащенка, здатність забезпечити технічний супровід, проводити модернізацію та оновлення програмного забезпечення дуже високо цінується іноземними партнерами під час вибору постачальника.

Доповнення

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