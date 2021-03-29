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ЗСУ передали сучасну радіолокаційну станцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Запорізька "Іскра" передала сучасну радіолокаційну станцію Збройним силам України. Про це інформує пресслужба Державного концерну "Укроборонпром", передає УНН.

Цитата:

"Фахівці КП "НВК "Іскра", яке входить до складу Укроборонпрому, виготовили та передали Збройним силам України нову трикоординатну радіолокаційну станцію 35Д6М, здатну працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що військові отримали сучасну техніку з поліпшеними тактико-технічними характеристиками: збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки та розширеними функціональними можливостями завдяки сучасним програмним рішенням.

"Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" оснастило радар додатковими виносними робочими місцями, що дає змогу повноцінно управляти станцією на відстані до 300 метрів. РЛС може також – за потреби – комплектуватись обладнанням для безпосередньої взаємодії із зенітними ракетними комплексами. Та найважливіше – це спроможність 35Д6М працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - зазначається в повідомленні.

Так, продукція "Іскри", зокрема експортний варіант радара 36Д6М, – добре відома за кордоном. За словами директора підприємства Юрія Пащенка, здатність забезпечити технічний супровід, проводити модернізацію та оновлення програмного забезпечення дуже високо цінується іноземними партнерами під час вибору постачальника.

Доповнення

Київський бронетанковий завод передав Збройним силам України п’ять відремонтованих танків Т-72.

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