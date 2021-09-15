ВСУ приняли на вооружение радиолокационную станцию "Феникс-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На вооружение Вооруженных сил Украины принято станцию обнаружения "Феникс-1", что является "глазами" для зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает УНН.
По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, разработку осуществлено в рамках модернизации радиолокационной станции 79К6 для ее применения в составе зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". "После ряда успешных испытаний "Феникс-1" была принята на вооружение Вооруженных Сил Украины", - указали в оборонном ведомстве.
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"Феникс-1" будет глазами наших дивизионов противовоздушной обороны, в которых на вооружении стоят комплексы "Бук-М1", и подразделений радиотехнических войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Это современная технология, позволяющая автоматизировано обнаруживать и распознавать государственную принадлежность, классы и типы воздушных объектов, а также пеленговать источники активных шумовых помех. Благодаря соединению в единую разведывательно-ударную систему возрастет эффективность средств ПВО обнаруживать и поражать воздушные цели", - заявил Таран.
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В марте ВСУ передали современную радиолокационную станцию.