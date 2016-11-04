ЗСУ неодноразово відкривали вогонь у відповідь на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Минулої доби бойовики на маріупольському напрямку застосували міномети та снайперів на ділянці Павлопіль-Широкине та в Красногорівці. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"У Красногорівці, а також на ділянці фронту Павлопіль-Широкине окупанти активно застосовували міномети та снайперів. Українські війська були вимушені неодноразово відкривати вогонь у відповідь", - сказав він.
Крім того, всього минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 17 ворожих обстрілів, у тому числі і чотири з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій один український військовий загинув, двоє отримали поранення, також в Запоріжжі помер український боєць, який отримав напередодні поранення в зоні АТО.