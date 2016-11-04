ВСУ неоднократно открывали огонь на мариупольском направлении

"В Красногоровке, а также на участке фронта Павлополь-Широкино оккупанты активно применяли минометы и снайперов. Украинские войска были вынуждены неоднократно открывать огонь", - сказал он.

Кроме того, всего за минувшие сутки на мариупольском направлении зафиксировано 17 вражеских обстрелов, в том числе и четыре из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения, также в Запорожье умер украинский боец, получивший накануне ранения в зоне АТО.