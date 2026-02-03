ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом доби

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив свіжі дані про втрати російських окупаційних військ станом на ранок 3 лютого. Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували ще 760 окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки, зокрема понад пів сотні артилерійських систем. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільших втрат за добу ворог зазнав у секторі артилерії – українські захисники вивели з ладу 53 артилерійські системи. Також спостерігається активність зі знищення повітряних цілей: за добу було ліквідовано 1 171 безпілотник оперативно-тактичного рівня. Загальна кількість знищеного особового складу армії рф з початку повномасштабного вторгнення вже перевищила позначку в 1 242 000 осіб.

Статистика знищеної техніки станом на 3 лютого

Згідно з офіційним звітом, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.26 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб;

танків – 11 633 (+6) од.;

бойових броньованих машин – 23 985 (+4) од.;

артилерійських систем – 36 855 (+53) од.;

засобів ППО – 1 292 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 76 738 (+153) од.;

спеціальної техніки – 4 058 (+1) од.

Дані щодо інших категорій, включаючи літаки, гелікоптери та кораблі, за останню добу залишилися без змін. У Генштабі наголошують, що через інтенсивність бойових дій на кількох напрямках фронту цифри постійно уточнюються.

На фронті зафіксовано 147 бойових зіткнень, ворог застосував майже 5,2 тис. дронів - Генштаб