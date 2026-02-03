$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 13100 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 22362 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 16943 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 23816 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 18102 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 13185 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12156 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 22287 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 26020 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 41824 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом доби

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських окупаційних військ станом на ранок 3 лютого. За добу Сили оборони ліквідували 760 окупантів та 53 артилерійські системи.

ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом доби

Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив свіжі дані про втрати російських окупаційних військ станом на ранок 3 лютого. Протягом останньої доби Сили оборони ліквідували ще 760 окупантів та знищили значну кількість ворожої техніки, зокрема понад пів сотні артилерійських систем. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільших втрат за добу ворог зазнав у секторі артилерії – українські захисники вивели з ладу 53 артилерійські системи. Також спостерігається активність зі знищення повітряних цілей: за добу було ліквідовано 1 171 безпілотник оперативно-тактичного рівня. Загальна кількість знищеного особового складу армії рф з початку повномасштабного вторгнення вже перевищила позначку в 1 242 000 осіб.

Статистика знищеної техніки станом на 3 лютого

Згідно з офіційним звітом, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 242 290 (+760) осіб;
    • танків – 11 633 (+6) од.;
      • бойових броньованих машин – 23 985 (+4) од.;
        • артилерійських систем – 36 855 (+53) од.;
          • засобів ППО – 1 292 (+1) од.;
            • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 122 388 (+1 171) од.;
              • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 738 (+153) од.;
                • спеціальної техніки – 4 058 (+1) од.

                  Дані щодо інших категорій, включаючи літаки, гелікоптери та кораблі, за останню добу залишилися без змін. У Генштабі наголошують, що через інтенсивність бойових дій на кількох напрямках фронту цифри постійно уточнюються.

                  Степан Гафтко

