ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал свежие данные о потерях российских оккупационных войск по состоянию на утро 3 февраля. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 760 оккупантов и уничтожили значительное количество вражеской техники, в том числе более полусотни артиллерийских систем. Об этом пишет УНН.

Детали

Наибольшие потери за сутки враг понес в секторе артиллерии – украинские защитники вывели из строя 53 артиллерийские системы. Также наблюдается активность по уничтожению воздушных целей: за сутки был ликвидирован 1 171 беспилотник оперативно-тактического уровня. Общее количество уничтоженного личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже превысило отметку в 1 242 000 человек.

Статистика уничтоженной техники по состоянию на 3 февраля

Согласно официальному отчету, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.26 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 242 290 (+760) человек;

танков – 11 633 (+6) ед.;

боевых бронированных машин – 23 985 (+4) ед.;

артиллерийских систем – 36 855 (+53) ед.;

средств ПВО – 1 292 (+1) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 122 388 (+1 171) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 76 738 (+153) ед.;

специальной техники – 4 058 (+1) ед.

Данные по другим категориям, включая самолеты, вертолеты и корабли, за последние сутки остались без изменений. В Генштабе отмечают, что из-за интенсивности боевых действий на нескольких направлениях фронта цифры постоянно уточняются.

На фронте зафиксировано 147 боевых столкновений, враг применил почти 5,2 тыс. дронов - Генштаб