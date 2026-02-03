ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских оккупационных войск по состоянию на утро 3 февраля. За сутки Силы обороны ликвидировали 760 оккупантов и 53 артиллерийские системы.
Детали
Наибольшие потери за сутки враг понес в секторе артиллерии – украинские защитники вывели из строя 53 артиллерийские системы. Также наблюдается активность по уничтожению воздушных целей: за сутки был ликвидирован 1 171 беспилотник оперативно-тактического уровня. Общее количество уничтоженного личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже превысило отметку в 1 242 000 человек.
Статистика уничтоженной техники по состоянию на 3 февраля
Согласно официальному отчету, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.26 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 242 290 (+760) человек;
- танков – 11 633 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин – 23 985 (+4) ед.;
- артиллерийских систем – 36 855 (+53) ед.;
- средств ПВО – 1 292 (+1) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 122 388 (+1 171) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 76 738 (+153) ед.;
- специальной техники – 4 058 (+1) ед.
Данные по другим категориям, включая самолеты, вертолеты и корабли, за последние сутки остались без изменений. В Генштабе отмечают, что из-за интенсивности боевых действий на нескольких направлениях фронта цифры постоянно уточняются.
