ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за сутки

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 13275 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 22675 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 17147 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 24116 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 18248 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 13229 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 12186 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 22419 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 26069 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 41906 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−20°
1.2м/с
75%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 11693 просмотра
российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города23:13 • 4658 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ23:34 • 12585 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы00:29 • 8692 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах01:43 • 13963 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 24118 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 18353 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 22419 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 65867 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 36496 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 11726 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 13524 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 13547 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 12916 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 12755 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за сутки

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских оккупационных войск по состоянию на утро 3 февраля. За сутки Силы обороны ликвидировали 760 оккупантов и 53 артиллерийские системы.

ВСУ ликвидировали 760 оккупантов и более 50 артиллерийских систем за сутки

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обнародовал свежие данные о потерях российских оккупационных войск по состоянию на утро 3 февраля. За последние сутки Силы обороны ликвидировали еще 760 оккупантов и уничтожили значительное количество вражеской техники, в том числе более полусотни артиллерийских систем. Об этом пишет УНН.

Детали

Наибольшие потери за сутки враг понес в секторе артиллерии – украинские защитники вывели из строя 53 артиллерийские системы. Также наблюдается активность по уничтожению воздушных целей: за сутки был ликвидирован 1 171 беспилотник оперативно-тактического уровня. Общее количество уничтоженного личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения уже превысило отметку в 1 242 000 человек.

Статистика уничтоженной техники по состоянию на 3 февраля

Согласно официальному отчету, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 242 290 (+760) человек;
    • танков – 11 633 (+6) ед.;
      • боевых бронированных машин – 23 985 (+4) ед.;
        • артиллерийских систем – 36 855 (+53) ед.;
          • средств ПВО – 1 292 (+1) ед.;
            • БПЛА оперативно-тактического уровня – 122 388 (+1 171) ед.;
              • автомобильной техники и автоцистерн – 76 738 (+153) ед.;
                • специальной техники – 4 058 (+1) ед.

                  Данные по другим категориям, включая самолеты, вертолеты и корабли, за последние сутки остались без изменений. В Генштабе отмечают, что из-за интенсивности боевых действий на нескольких направлениях фронта цифры постоянно уточняются.

                  На фронте зафиксировано 147 боевых столкновений, враг применил почти 5,2 тыс. дронов - Генштаб02.02.26, 22:17 • 2670 просмотров

                  Степан Гафтко

                  Война в Украине
                  Техника
                  Военное положение
                  Война в Украине
                  Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                  Украина