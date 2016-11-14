Зростання викидів вуглекислого газу припинилося
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Зниження споживання вугілля минулого року в США вплинуло на скорочення викидів вуглекислого газу. Про це йдеться в доповіді Центру клімату та екологічних досліджень в Осло, передає УНН з посиланням на ВВС.
Викиди СО2 в США знижуються з 2007 року.
"Вітер, сонячна енергія і газ продовжують витісняти вугілля у виробництві електроенергії в США", - зазначив один із фахівців Центру клімату та екологічних досліджень Глен Петерс.
Однак новообраний президент Дональд Трамп пообіцяв не тільки відродити американську вугільну промисловість, але і скасувати Паризьку угоду.
Та, як зауважив Глен Петерс, плани нового очільника США не зможуть змінити ринкові закони, які ведуть до зниження вугільної маси в цілому.
Нагадаємо, у Берліні погодили екологічний план до 2050 року.
Як повідомляв УНН, Паризька угода про запобігання змін клімату набула чинності.