Рост выбросов углекислого газа прекратился
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Снижение потребления угля в прошлом году в США повлияло на сокращение выбросов углекислого газа. Об этом говорится в докладе Центра климата и экологических исследований в Осло, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Выбросы СО2 в США снижаются с 2007 года.
"Ветер, солнечная энергия и газ продолжают вытеснять уголь в производстве электроэнергии в США", - отметил один из специалистов Центра климата и экологических исследований Глен Петерс.
Однако новоизбранный президент Дональд Трамп пообещал не только возродить американскую угольную промышленность, но и отменить Парижское соглашение.
Но, как заметил Глен Петерс, планы нового главы США не смогут изменить рыночные законы, которые ведут к снижению угольной массы в целом.
Напомним, в Берлине согласовали экологический план до 2050 года.
Как сообщал УНН, Парижское соглашение о предотвращении изменений климата вступило в силу.