Зростання населення США скоротилося на тлі зниження міграції

$42.770.19
51.230.00
ukenru
11:30 • 158 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 6884 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 18107 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 6864 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 11336 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 16308 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 23069 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 30379 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 29661 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 25360 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 15937 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 14834 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України06:15 • 17432 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів06:27 • 17003 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 10405 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 51743 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 80519 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 104733 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 83703 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 102800 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Марко Рубіо
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Франція
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 18056 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 44831 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 42831 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 49297 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 51800 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Financial Times
Опалення
Brent

Зростання населення США скоротилося на тлі зниження міграції

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Зростання населення США сповільнюється до 0,5% між 2024 і 2025 роками, що є найнижчим показником після пандемії COVID-19. Основною причиною є значне скорочення чистої міжнародної міграції.

Зростання населення США скоротилося на тлі зниження міграції

Населення США зростає найповільнішими темпами з часів пандемії COVID-19, і зниження міграції - ключовий фактор, оголосило Бюро перепису населення США, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Бюро зазначило, що в США спостерігалося "короткочасне післяпандемічне зростання" у 2023 році на 0,8% та ще вищий рівень - 1,0% у 2024 році. Однак між 2024 і 2025 роками темпи зростання сповільнилися до лише 0,5%, що є найнижчим показником після пандемії COVID-19.

Бюро назвало "значне скорочення чистої міжнародної міграції", або кількості людей, які переміщуються між США та іншими країнами, "основною причиною уповільнення". Воно зазначило, що водночас природний рух населення – різниця між кількістю народжень і смертей – залишався відносно стабільним.

"Уповільнення зростання населення США значною мірою зумовлене історичним зниженням чистої міжнародної міграції, яка впала з 2,7 мільйона до 1,3 мільйона в період з липня 2024 року по червень 2025 року, - заявила у пресрелізі Крістін Гартлі, помічниця начальника відділу оцінок та прогнозів Бюро перепису населення США - Оскільки народжуваність та смертність залишаються відносно стабільними порівняно з попереднім роком, різке зниження чистої міжнародної міграції є основною причиною повільніших темпів зростання, які ми спостерігаємо сьогодні".

Трамп ініціює новий перепис населення США без урахування нелегальних іммігрантів07.08.25, 16:04 • 2948 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу