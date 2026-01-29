Зростання населення США скоротилося на тлі зниження міграції

Населення США зростає найповільнішими темпами з часів пандемії COVID-19, і зниження міграції - ключовий фактор, оголосило Бюро перепису населення США, пише УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Бюро зазначило, що в США спостерігалося "короткочасне післяпандемічне зростання" у 2023 році на 0,8% та ще вищий рівень - 1,0% у 2024 році. Однак між 2024 і 2025 роками темпи зростання сповільнилися до лише 0,5%, що є найнижчим показником після пандемії COVID-19.

Бюро назвало "значне скорочення чистої міжнародної міграції", або кількості людей, які переміщуються між США та іншими країнами, "основною причиною уповільнення". Воно зазначило, що водночас природний рух населення – різниця між кількістю народжень і смертей – залишався відносно стабільним.

"Уповільнення зростання населення США значною мірою зумовлене історичним зниженням чистої міжнародної міграції, яка впала з 2,7 мільйона до 1,3 мільйона в період з липня 2024 року по червень 2025 року, - заявила у пресрелізі Крістін Гартлі, помічниця начальника відділу оцінок та прогнозів Бюро перепису населення США - Оскільки народжуваність та смертність залишаються відносно стабільними порівняно з попереднім роком, різке зниження чистої міжнародної міграції є основною причиною повільніших темпів зростання, які ми спостерігаємо сьогодні".

Трамп ініціює новий перепис населення США без урахування нелегальних іммігрантів