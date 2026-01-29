$42.770.19
11:30
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
07:35
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
29 января, 00:09
Мерц: Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году
28 января, 19:02
Зеленский предупредил, что рф готовится к новому удару по Украине
28 января, 18:50
Рубио: следующий раунд переговоров пройдет в двустороннем формате – между Украиной и россией
28 января, 18:25
Правительство назначило новый наблюдательный совет Энергоатома: кто в составе и основные задачи
Рост населения США сократился на фоне снижения миграции

Киев • УНН

 498 просмотра

Рост населения США замедлится до 0,5% в период с 2024 по 2025 год, что является самым низким показателем после пандемии COVID-19. Основной причиной является значительное сокращение чистой международной миграции.

Рост населения США сократился на фоне снижения миграции

Население США растет самыми медленными темпами со времен пандемии COVID-19, и снижение миграции — ключевой фактор, объявило Бюро переписи населения США, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Бюро отметило, что в США наблюдался «кратковременный постпандемический рост» в 2023 году на 0,8% и еще более высокий уровень — 1,0% в 2024 году. Однако между 2024 и 2025 годами темпы роста замедлились до всего 0,5%, что является самым низким показателем после пандемии COVID-19.

Бюро назвало «значительное сокращение чистой международной миграции», или количества людей, перемещающихся между США и другими странами, «основной причиной замедления». Оно отметило, что в то же время естественное движение населения – разница между количеством рождений и смертей – оставалось относительно стабильным.

«Замедление роста населения США в значительной степени обусловлено историческим снижением чистой международной миграции, которая упала с 2,7 миллиона до 1,3 миллиона в период с июля 2024 года по июнь 2025 года, — заявила в пресс-релизе Кристин Хартли, помощница начальника отдела оценок и прогнозов Бюро переписи населения США. — Поскольку рождаемость и смертность остаются относительно стабильными по сравнению с предыдущим годом, резкое снижение чистой международной миграции является основной причиной более медленных темпов роста, которые мы наблюдаем сегодня».

Юлия Шрамко

Новости Мира

Юлия Шрамко

Новости Мира