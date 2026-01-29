Рост населения США сократился на фоне снижения миграции

Население США растет самыми медленными темпами со времен пандемии COVID-19, и снижение миграции — ключевой фактор, объявило Бюро переписи населения США, пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

Бюро отметило, что в США наблюдался «кратковременный постпандемический рост» в 2023 году на 0,8% и еще более высокий уровень — 1,0% в 2024 году. Однако между 2024 и 2025 годами темпы роста замедлились до всего 0,5%, что является самым низким показателем после пандемии COVID-19.

Бюро назвало «значительное сокращение чистой международной миграции», или количества людей, перемещающихся между США и другими странами, «основной причиной замедления». Оно отметило, что в то же время естественное движение населения – разница между количеством рождений и смертей – оставалось относительно стабильным.

«Замедление роста населения США в значительной степени обусловлено историческим снижением чистой международной миграции, которая упала с 2,7 миллиона до 1,3 миллиона в период с июля 2024 года по июнь 2025 года, — заявила в пресс-релизе Кристин Хартли, помощница начальника отдела оценок и прогнозов Бюро переписи населения США. — Поскольку рождаемость и смертность остаются относительно стабильными по сравнению с предыдущим годом, резкое снижение чистой международной миграции является основной причиной более медленных темпов роста, которые мы наблюдаем сегодня».

