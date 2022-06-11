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Зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася - Зеленський

Зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася - Зеленський

Київ • УНН

 • 76554 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що попри розв’язану росією війну буде зроблено все для відродження української економіки. Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні, передає УНН.

Цитата

“Попри весь тиск росії, попри всі російські удари зробимо все, щоб економіка України, щоб економічна активність в Україні відроджувалася”, — сказав президент.

Деталі

Зеленський нагадав, зокрема, що у п’ятницю уряд погодив законопроект, який дасть змогу розмитнення авто через державний сервіс у “Дії”.

За його словами, весь процес розмитнення буде максимально прозорим, зручним і одразу прибере всі тіньові схеми, які були можливі в попередні роки в цій сфері.

“Сподіваюся, народні депутати України швидко проголосують за такий крок”, — зауважив він.

Він також розповів, що уряд представив конкретні деталі нових державних програм, які мають забезпечити нові робочі місця й підтримку для бізнесу й передусім стосуються безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого й середнього підприємництва.

Нагадаємо 

Уряд схвалив законопроект, який передбачає розмитнення авто в Дії.

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