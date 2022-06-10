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Розмитнення авто в Дії: уряд схвалив законопроект і невдовзі передасть його на розгляд ВР

Розмитнення авто в Дії: уряд схвалив законопроект і невдовзі передасть його на розгляд ВР

Київ • УНН

 • 174248 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Уряд схвалив законопроект, який передбачає розмитнення авто в Дії. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Найближчим часом Кабмін передасть документ на розгляд Верховної Ради, передає УНН із посиланням на Кабмін.

Цитата

“Розмитнення буде максимально простим і зручним. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів відбувається автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку. Весь процес розмитнення — не більше 5 хвилин”, — зауважив Денис Шмигаль.

Деталі

Як наголосив Прем’єр-міністр, законопроект раз і назавжди усуне будь-які схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто при їх розмитненні. За його словами, митники не будуть впливати на формулу розмитнення — її визначатимуть виключно характеристики авто: об’єм, тип та потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність.

“Також наш законопроект містить норми, що передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для авто з гібридними двигунами. У межах Українського зеленого курсу — це і турбота про нашу екологію, і чистіше повітря”, — відзначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що урядовий законопроект — це приклад того, як реформа цифровізації стає одночасно антикорупційною реформою: “Новий сервіс фактично не має аналогів у світі та демонструє бажання держави робити все максимально зручно та прозоро для людей”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Комітет рекомендував ВР підтримати скасування безмитного ввезення авто

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