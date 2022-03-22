Зрізала прапор України в Енергодарі: проти російської співачки Чичеріної відкрили справу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Російська співачка Юлія Чичеріна зрізала прапор України в тимчасово окупованому Енергодарі. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, передає УНН.
Цитата
"... розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканість України (ч. 1 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 21 березня 2022 року російська співачка прибула до одного з тимчасово окупованих міст Запорізького регіону для підтримки військовослужбовців країни-агресора.
З метою утвердження відокремлення окупованого міста від території України, жінка разом з окупантами зняла з даху будівлі мерії Енергодара український прапор. У такий спосіб вона здійснила наругу над державним символом України.
Раніше
У мережі з'явилося відео, на якому російська співачка Юлія Чичеріна із піснею Тулула знімає український прапор над мерією Енергодару.