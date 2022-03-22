Срезала флаг Украины в Энергодаре: против российской певицы Чичериной открыли дело
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Российская певица Юлия Чичерина срезала флаг Украины во временно оккупированном Энергодаре. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по данному факту начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, передает УНН.
Цитата
"... начато уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 21 марта 2022 года российская певица прибыла в один из временно оккупированных городов Запорожского региона для поддержки военнослужащих страны-агрессора.
С целью утверждения отделения оккупированного города от территории Украины, женщина вместе с оккупантами сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг. Таким образом она осуществила надругательство над государственным символом Украины.
Ранее
В сети появилось видео, на котором российская певица Юлия Чичерина с песней Тулула снимает украинский флаг над мэрией Энергодара.