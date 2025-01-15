Зрадниця, яка входила до агентурної мережі генштабу рф у Миколаєві, отримала 15 років ув’язнення
Київ • УНН
СБУ викрила учасницю агентурної мережі російської воєнної розвідки у Миколаєві. Колишня військова, яка працювала в центрі донорства, намагалася передати ворогу дані про дислокацію ЗСУ та отримала 15 років ув'язнення.
За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримала учасниця агентурної мережі російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), яка шпигувала у Миколаєві. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
Контррозвідка СБУ нейтралізувала ворожий осередок у травні 2022 року. Тоді на території обласного центру затримали 5-х російських агентів.
Одна з них - колишня військова, яка працювала в міському центрі донорства і мала доступ до особистих даних пацієнтів, зокрема військовослужбовців.
За завданням куратора засуджена намагалась виявити і "злити" російським окупантам місця дислокації особового складу ЗСУ в Миколаєві. Отримані відомості вона мала намір направити до російського гру через резидента ворожої агентури – віктора логінова,
На початку повномасштабної війни він проживав у Херсоні і пішов на співпрацю з окупантами під час окупації міста.
Служба безпеки завчасно викрила російську агентку і тим самим зірвала плани ворога.
На підставі доказів, зібраних СБУ, агентку визнано винною за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення державної зради в умовах воєнного стану).
Вироком суду їй призначено 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Також заочну підозру за державну зраду отримав резидент агентурної групи рф. Тривають комплексні заходи, щоб знайти його і покарати.
Нагадаємо
На Вінниччині затримали двох місцевих жителів 18 та 37 років, які за завданням рф планували підпалювати автомобілі ЗСУ та волонтерів. Зловмисників затримали під час спроб підпалу техніки, їм загрожує до 8 років ув'язнення.