Предательница, которая входила в агентурную сеть генштаба рф в Николаеве, получила 15 лет заключения
Киев • УНН
СБУ разоблачила участницу агентурной сети российской военной разведки в Николаеве. Бывшая военная, которая работала в центре донорства, пыталась передать врагу данные о дислокации ВСУ и получила 15 лет заключения.
По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получила участница агентурной сети российской военной разведки (более известной как игру), которая шпионила в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Контрразведка СБУ нейтрализовала вражескую ячейку в мае 2022 года. Тогда на территории областного центра задержали 5-х российских агентов.
Одна из них - бывшая военная, которая работала в городском центре донорства и имела доступ к личным данным пациентов, в частности военнослужащих.
По заданию куратора осужденная пыталась выявить и "слить" российским оккупантам места дислокации личного состава ВСУ в Николаеве. Полученные сведения она намеревалась направить в российский гру через резидента вражеской агентуры - виктора логинова,
В начале полномасштабной войны он проживал в Херсоне и пошел на сотрудничество с оккупантами во время оккупации города.
Служба безопасности заблаговременно разоблачила российского агента и тем самым сорвала планы врага.
На основании доказательств, собранных СБУ, агент признана виновной по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение государственной измены в условиях военного положения).
Приговором суда ей назначено 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Также заочное подозрение за государственную измену получил резидент агентурной группы рф. Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать.
Напомним
В Винницкой области задержали двух местных жителей 18 и 37 лет, которые по заданию рф планировали поджигать автомобили ВСУ и волонтеров. Злоумышленников задержали во время попыток поджога техники, им грозит до 8 лет заключения.