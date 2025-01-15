Предательница, которая входила в агентурную сеть генштаба рф в Николаеве, получила 15 лет заключения

По доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получила участница агентурной сети российской военной разведки (более известной как игру), которая шпионила в Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Контрразведка СБУ нейтрализовала вражескую ячейку в мае 2022 года. Тогда на территории областного центра задержали 5-х российских агентов.

Одна из них - бывшая военная, которая работала в городском центре донорства и имела доступ к личным данным пациентов, в частности военнослужащих.

По заданию куратора осужденная пыталась выявить и "слить" российским оккупантам места дислокации личного состава ВСУ в Николаеве. Полученные сведения она намеревалась направить в российский гру через резидента вражеской агентуры - виктора логинова,