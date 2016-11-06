"Зоря" втратила очки в Одессі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Луганська "Зоря" в рамках 14-го туру Ліги Парі-Матч на виїзді зіграла внічию з одеським "Чорноморцем", передає УНН.
Незважаючи на те, що зустріч закінчилася нульовою нічією, гра була доволі цікавою та результативною на моменти.
Зокрема, у створ воріт обидві команди завдали 16 ударів: одесити пробивали 5 разів, 11 ударів завлаои підопічні Юрія Вернидуба.
У "Чорноморця" найактивнішим був Микита Татарков. Також, у складі господарів міг відзначитись Євген Смирнов. У гостей могли забити Іван Петряк, Пауліньо та Олександр Караваєв.
Обидві клуби, поки що, так і залишаються на своїх місцях у турнірній таблиці: "Зорая" на 2-му, "Чорноморець" - на 6-му.
Як повідомляв УНН, Львівські "Карпати" завдали мінімальної поразки ФК "Ворскла".