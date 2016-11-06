"Заря" потеряла очки в Одессе

Несмотря на то, что встреча закончилась нулевой ничьей, игра была довольно интересной и результативной на моменты.

В частности, в створ ворот обе команды нанесли 16 ударов: одесситы пробивали 5 раз, 11 ударов нанесли подопечные Юрия Вернидуба.

У "Черноморца" самым активным был Никита Татарков. Также, в составе хозяев мог отличиться Евгений Смирнов. У гостей могли забить Иван Петряк, Паулиньо и Александр Караваев.

Оба клуба остаются на своих местах в турнирной таблице: "Зора" на 2-м, "Черноморец" - на 6-м.

Как сообщал УНН, Львовские "Карпаты" нанесли минимальное поражение ФК "Ворскла".