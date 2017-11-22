"Зоря" відправилася в Швецію на матч Ліги Європи

Юрій Вернидуб вирішив взяти на матч з лідером квартету J 20 футболістів:

Андрій Лунін, Олег Чуваев, Олексій Шевченко, Максим Луньов, Руслан Бабенко, Олександр Андрієвський, Артем Гордієнко, Євген Опанасенко, Микита Каменюка, Артем Громов, Леонідас, Ігор Харатін, Олександр Караваєв, Артем Сухоцький, Дмитро Гречишкін, В'ячеслав Чечер, Владислав Кочергін, Олександр Сваток, Сілас, Іурі.

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Зазначено, що у команди відбудуться традиційні передматчеві прес-конференція та тренування. Прес-конференція розпочнеться о 19:30 за Києвом, а участь в ній візьмуть Юрій Вернидуб і Артем Громов, а тренування стартує рівно о 20 годині за київським часом.

Додамо також, сама гра почнеться 23-го листопада о 20:00 за київським часом. Розсудять баталыю арбітри з Нідерландів.