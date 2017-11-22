"Заря" отправилась в Швецию на матч Лиги Европы

Юрий Вернидуб решил взять на матч с лидером квартета J 20 футболистов:

Андрей Лунин, Олег Чуваев, Алексей Шевченко, Максим Лунев, Руслан Бабенко, Александр Андриевский, Артем Гордиенко, Евгений Опанасенко, Никита Каменюка, Артем Громов, Леонидас, Игорь Харатин, Александр Караваев, Артем Сухоцкий, Дмитрий Гречишкин, Вячеслав Чечер, Владислав Кочергин, Александр Сваток, Силас, Иури.

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Отмечено, что у команды пройдут традиционные предматчевые пресс-конференция и тренировка. Пресс-конференция начнется в 19:30 по Киеву, а участие в ней примут Юрий Вернидуб и Артем Громов, а тренировки стартует ровно в 20 часов по киевскому времени.

Добавим также, сама игра начнется 23-го ноября в 20:00 по киевскому времени. Рассудят баталыю арбитры из Нидерландов.