"Заря" отправилась в Швецию на матч Лиги Европы

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 32505 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 101523 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 89859 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101248 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101208 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 79567 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102176 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101487 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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"Заря" отправилась в Швецию на матч Лиги Европы

"Заря" отправилась в Швецию на матч Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 15186 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Луганская "Заря" вылетела в Швецию на поединок пятого тура группового цикла Лиги Европы против местного ФК "Эстерсунд", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Зари".

Юрий Вернидуб решил взять на матч с лидером квартета J 20 футболистов:

Андрей Лунин, Олег Чуваев, Алексей Шевченко, Максим Лунев, Руслан Бабенко, Александр Андриевский, Артем Гордиенко, Евгений Опанасенко, Никита Каменюка, Артем Громов, Леонидас, Игорь Харатин, Александр Караваев, Артем Сухоцкий, Дмитрий Гречишкин, Вячеслав Чечер, Владислав Кочергин, Александр Сваток, Силас, Иури.

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Отмечено, что у команды пройдут традиционные предматчевые пресс-конференция и тренировка. Пресс-конференция начнется в 19:30 по Киеву, а участие в ней примут Юрий Вернидуб и Артем Громов, а тренировки стартует ровно в 20 часов по киевскому времени.

Добавим также, сама игра начнется 23-го ноября в 20:00 по киевскому времени. Рассудят баталыю арбитры из Нидерландов.

 

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