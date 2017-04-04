Зоозахисники Одеси провели мітинг на підтримку безпритульних тварин
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Одесі відбулася акція на підтримку бездомних тварин. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Сьогодні вранці під стіни міської ради прийшли активісти, волонтери та пересічні одесити із чотирилапими товаришами. Головна їхня вимога була адресована народним депутатам України. Активісти вимагали прийняти законопроект 5119, що передбачає покарання на законодавчому рівні за жорстоке поводження із тваринами.
“Ми долучилися до цієї акції, аби всією країною зробити крок у розвитку гуманності наших громадян. Прийняття законопроекту покладе край діяльності догхантерів”, — зазначила волонтер Ю.Ігнатенко.
Нагадаємо, це вже не перша подібна акція в Одесі. Так, 16 січня на Думську площу на підтримку безпритульних тварин також виходили зоозахисники.