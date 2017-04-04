Зоозащитники Одессы провели митинг в поддержку бездомных животных

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101727 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117163 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176023 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128859 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124156 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116800 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106438 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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11 марта, 06:59 • 103899 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Зоозащитники Одессы провели митинг в поддержку бездомных животных

Зоозащитники Одессы провели митинг в поддержку бездомных животных

Киев  •  УНН

 • 11293 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Одессе прошла акция в поддержку бездомных животных. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Сегодня утром под стены городского совета пришли активисты, волонтеры и рядовые одесситы с четвероногими друзьями. Главное их требование было адресовано народным депутатам Украины. Активисты требовали принять законопроект 5119, предусматривающей наказание на законодательном уровне за жестокое обращение с животными.

"Мы присоединились к этой акции, чтобы по всей стране сделать шаг в развитии гуманности наших граждан. Принятие законопроекта положит конец деятельности догхантеров", - отметила волонтер Ю.Игнатенко.

Напомним, это уже не первая подобная акция в Одессе. Так, 16 января на Думскую площадь в поддержку бездомных животных также выходили зоозащитники.

Украинские Национальные Новости

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