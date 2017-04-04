Зоозащитники Одессы провели митинг в поддержку бездомных животных

Сегодня утром под стены городского совета пришли активисты, волонтеры и рядовые одесситы с четвероногими друзьями. Главное их требование было адресовано народным депутатам Украины. Активисты требовали принять законопроект 5119, предусматривающей наказание на законодательном уровне за жестокое обращение с животными.

"Мы присоединились к этой акции, чтобы по всей стране сделать шаг в развитии гуманности наших граждан. Принятие законопроекта положит конец деятельности догхантеров", - отметила волонтер Ю.Игнатенко.

Напомним, это уже не первая подобная акция в Одессе. Так, 16 января на Думскую площадь в поддержку бездомных животных также выходили зоозащитники.