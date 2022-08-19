Знову вихідні з дощами: яким областям не пощастить з погодою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У суботу, 20 серпня, більшість областей України накриють дощі. У неділю, 21 серпня, переважно без опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
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Завтра, 20 серпня, на Лівобережжі, у Криму, місцями і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях будуть короткочасні дощі та грози. У південних та південно-східних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.
Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°. У південних та східних областях 27-31°, на Закарпатті 32-35°.
21 та 22 серпня переважно без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень будуть грозові дощі.
Температура вночі 15-20°, вдень 25-30°. На сході країни до 34°, на Прикарпатті 21-26°.
На Київщині завтра
Вночі без опадів. Вдень місцями буде короткочасний дощ і грозу.
Температура вночі 16-19°, вдень 25-28°.