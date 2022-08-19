Опять выходные с дождями: каким областям не повезет с погодой

Детали

Завтра, 20 августа, на Левобережье, в Крыму, ​​местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях будут кратковременные дожди и грозы. В южных и юго-восточных областях град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 14-19°, днем ​​23-28°. В южных и восточных областях 27-31°, на Закарпатье 32-35°.

21 и 22 августа преимущественно без осадков, только в Закарпатье и Прикарпатье днем ​​будут грозовые дожди.

Температура ночью 15-20°, днем ​​25-30°. На востоке страны до 34°, на Прикарпатье 21-26°.

В Киевской области завтра

Ночью без осадков. Днем местами будет кратковременный дождь и гроза.

Температура ночью 16-19°, днем ​​25-28°.