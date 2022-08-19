Опять выходные с дождями: каким областям не повезет с погодой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В субботу, 20 августа, большинство областей Украины накроют дожди. В воскресенье, 21 августа, в основном будет без осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Завтра, 20 августа, на Левобережье, в Крыму, местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях будут кратковременные дожди и грозы. В южных и юго-восточных областях град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.
Температура ночью 14-19°, днем 23-28°. В южных и восточных областях 27-31°, на Закарпатье 32-35°.
21 и 22 августа преимущественно без осадков, только в Закарпатье и Прикарпатье днем будут грозовые дожди.
Температура ночью 15-20°, днем 25-30°. На востоке страны до 34°, на Прикарпатье 21-26°.
В Киевской области завтра
Ночью без осадков. Днем местами будет кратковременный дождь и гроза.
Температура ночью 16-19°, днем 25-28°.