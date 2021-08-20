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Знову репетиція параду: сьогодні у Києві обмежать рух та змінять маршрути громадського транспорту

Знову репетиція параду: сьогодні у Києві обмежать рух та змінять маршрути громадського транспорту

Київ • УНН

 • 24879 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. Сьогодні, 20 серпня, у столиці через підготовку до параду військ з нагоди Дня Незалежності України змінить рух громадський транспорт. Про це повідомили в пресслужбі КМДА, передає УНН.

Деталі

Під час репетиції, яка триватиме із 15:30 до 01:15, заплановане тимчасове обмеження руху та зміна маршрутів громадського транспорту.

Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

— автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
— тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;
— трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

— автобус № 5 в напрямку до залізничного вокзалу “Центральний” від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі — вул. Казимира Малевича — вул. Короленківська — вул. Тарасівська — вул. Саксаганського — вул. Симона Петлюри.
— автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. “Либідська”;
— автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. “Арсенальна”;
— автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. “Арсенальна”;
— автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;
— автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. “Почайна”;
— автобус № 115 від залізничного вокзалу “Дарниця” до ст. м. “Либідська”;
— автобус № 118 від ст. м. “Чернігівська” до ст. м. “Палац спорту”;
— автобус № 137-Н від ст. м. “Харківська” до ст. м. “Палац спорту”;

Також будуть організовано тролейбуси:

— № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу “Південний”;
— №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до б ру Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);
— № 9 від Міжнародного аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу “Південний”;
— № 12 від ст. м. “Васильківська” до ст. м. “Либідська”;
— № 14 від Ботанічного саду до ст. м. “Палац спорту”;
— №№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);
— № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. “Либідська”.

Зокрема, орієнтовно з 15:00 до 01:00 на час підготовки військового параду тимчасово призупинять рух автобусів, що працюють у режимі маршрутного таксі: №№ 181, 186, 187, 188, 189, 228, 231, 417, 429, 433, 437, 439, 442, 442-Д, 455, 465, 496, 499, 500, 517, 518, 558, 575, 581, 598. А також змінять рух: №№ 171, 411, 427, 450, 507, 520, 539.

Доповнення

Перша репетиція параду до 30-річчя Незалежності України стартувала на вулиці Хрещатик у центрі Києва 18 серпня.

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Загалом заплановано ще дві репетиції — 20 та 22 серпня, — під час яких із 15:30 до 1:15 заплановане тимчасове обмеження руху транспортних засобів.

Цього року у військовому параді візьмуть участь понад 5 тисяч військових, понад 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.


Уже 24 серпня на параді на Хрещатику буде три колони — піша, повітряна і механізована.

Передбачається, що цього року парадні розрахунки пройдуть Хрещатиком новим стройовим кроком — ногу підніматимуть нижче, на 10-15 см замість раніше визначених 15-20 см.

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