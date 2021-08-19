Погрози зброєю патрульним через перекриття дороги у Києві: поліція відкрила провадження

Контекст

Раніше УНН писав, що подія сталася на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі. За попередньою інформацію, водій автомобіля Volkswagen не зміг проїхати у бажаному напрямку у зв’язку із перекриттям дорожнього руху у центрі столиці. Перебуваючи у салоні автівки, чоловік дістав предмет, схожий на зброю, та почав погрожувати поліцейським.

Деталі

Правоохоронці відразу припинили дії правопорушника, а для з’ясування обставин подї на місце прибула слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Працівники поліції поспілкувалися зі свідками та очевидцями події, а також переглянули відео с камер відеонагляду, встановлених в рамках програми “Безпечне місце”.

Порушником виявився уродженець Чернігівської області, 2000-го року народження. Його затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця події правоохоронці вилучили травматичний пістолет.

Відкрито провадження та підготовка підозри

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури готують затриманому повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.