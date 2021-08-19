Угрозы оружием патрульным из-за перекрытия дороги в Киеве: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Водителю авто, который не смог проехать по улице в связи с перекрытием движения и достал пистолет, угрожая полицейским, грозит до трех лет лишения свободы. Как сообщили в полиции города Киева, открыто производство по факту "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", передает УНН.
Контекст
Ранее УНН писал, что событие произошло на перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели. По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen не смог проехать в нужном направлении в связи с перекрытием дорожного движения в центре столицы. Находясь в салоне автомобиля, мужчина достал предмет, похожий на оружие, и начал угрожать полицейским.
Детали
Правоохранители сразу прекратили действия правонарушителя, а для выяснения обстоятельств подий на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Работники полиции пообщались со свидетелями и очевидцами события, а также пересмотрели видео с камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы “Безопасное место”.
Нарушителем оказался уроженец Черниговской области, 2000 года рождения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места происшествия правоохранители изъяли травматический пистолет.
Открыто производство и подготовка подозрения
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Следователи по процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.