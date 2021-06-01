ЗНО з української мови/української мови і літератури: 75 учасників не допустили до пунктів тестування

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"Участь у тестуванні з української мови і літератури взяли 222 533 особи, що становить 88,8% від загальної кількості зареєстрованих, для проходження тестування з української мови з’явилися 68 716 осіб, що становить 54,4%.

75 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 12 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 135 громадських спостерігачів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Найбільше учасників тестування з української мови і літератури – 91,93% зареєстрованих – було зафіксовано у Хмельницькій області, найменше – 81,9% – у Закарпатській. ЗНО з української мови найбільше складали у Києві (77,56%), найменше – у Чернівецькій області (29,25%).

Із завданнями сертифікаційних робіт можна ознайомитися в розділі «ЗНО-2021». Завтра у цьому ж розділі буде розміщено правильні відповіді до тестів. Результати тестування з української мови/української мови і літератури будуть відомі до 25 червня.

Нагадаємо

Основна сесія ЗНО-2021 розпочалась 21 травня тестуванням з хімії й проходить з дотриманням всіх протиепідемічних правил.