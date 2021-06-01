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ВНО по украинскому языку/украинскому языку и литературе: 75 участников не допустили к пунктам тестирования

Киев • УНН

 • 23583 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Сегодня состоялось тестирование основной сессии внешнего независимого оценивания 2021 года по украинскому языку и украинскому языку и литературе. 75 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН.

ВНО по украинскому языку/украинскому языку и литературе: 75 участников не допустили к пунктам тестирования

Цитата

“Участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 222 533 человека, что составляет 88,8% от общего количества зарегистрированных, для прохождения тестирования по украинскому языку явились 68716 человек, что составляет 54,4%.

75 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 12 — из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 135 общественных наблюдателей”, — говорится в сообщении.

Детали

Больше всего участников тестирования по украинскому языку и литературе — 91,93% зарегистрированных — было зафиксировано в Хмельницкой области, меньше всего — 81,9% — в Закарпатской. ВНО по украинскому языку больше всего сдавали в Киеве (77,56%), меньше всего — в Черновицкой области (29,25%).

С задачами сертификационных работ можно ознакомиться в разделе “ВНО-2021”. Завтра в этом же разделе будут размещены правильные ответы к тестам. Результаты тестирования по украинскому языку/украинскому языку и литературе будут известны к 25 июня.

Напомним

Основная сессия ВНО-2021 началась 21 мая тестированием по химии и проходит с соблюдением всех противоэпидемических правил.

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