ЗНО-2021: тестування з хімії складали майже 10 тисяч осіб

Деталі

Найбільший відсоток учасників від загальної кількості зареєстрованих — 87,5% — зафіксовано в Рівненській області, найменший — 58,7% — у Кіровоградській. Дані по регіонам можна побачити ось тут.

6 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування через запізнення, відсутність документа, що посвідчує особу. Дотримання процедури тестування контролювали 57 громадських спостерігачів.

Результати тестування з хімії буде оголошено до 6 червня. Із завданнями сертифікаційної роботи з хімії можна ознайомитись у розділі “ЗНО-2021. Хімія”.

“Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО з хімії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву. Докладніше про умови участі у додатковій сесії — у відповідному розділі сайту УЦОЯО”, — зазначили у МОН.

Доповнення

Наступні тестування основної сесії ЗНО-2021 відбудуться на початку наступного тижня: