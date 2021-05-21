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ВНО-2021: тестирование по химии сдавали почти 10 тысяч человек

Киев • УНН

 • 18262 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Сегодня, 21 мая, в первом тестировании основной сессии ВНО-2021 — по химии — приняли участие 9885 человек, что составляет 77,6% от общего количества зарегистрированных. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает УНН со ссылкой на Минобразования.

ВНО-2021: тестирование по химии сдавали почти 10 тысяч человек

Детали

Наибольший процент участников от общего количества зарегистрированных — 87,5% — зафиксирован в Ровенской области, наименьший — 58,7% — в Кировоградской. Данные по регионам можно увидеть здесь.

6 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования из-за опоздания, отсутствие документа, удостоверяющего личность. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 57 общественных наблюдателей.

Результаты тестирования по химии будут объявлены до 6 июня. С задачами сертификационной работы по химии можно ознакомиться в разделе “ВНО-2021. Химия”.

“Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по химии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление. Подробнее об условиях участия в дополнительной сессии — в соответствующем разделе сайта УЦОКО”, — отметили в МОН.

Дополнение

Следующие тестирования основной сессии ВНО-2021 состоятся в начале следующей недели:

  • 24 мая — тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам;
  • 25 мая — тестирование по английскому языку.
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