Знімав маску і кашляв: в Іспанії заарештували чоловіка за умисне інфікування 22 осіб коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чоловік, що проживає на іспанському острові Майорка, будучи хворим COVID-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував заразити інших. Його заарештували за підозрою в умисному заподіянні шкоди. Про це повідомляє The Guardian інформує УНН.
Деталі
За інформацією, 40-річний чоловік продовжував ходити на роботу і в тренажерний зал, не дивлячись на кашель і температуру понад 40°C.
Він ходив по офісу, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.
Пізніше п'ять його колег і три людини, які відвідували разом з ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Ще 14 осіб, які підхопили коронавірус, були членами сімей тих, що заразилися, в тому числі троє однорічних дітей.
Всього ж він, швидше за все навмисне, заразив 22 людини.
У заяві, опублікованій в суботу, іспанська поліція заявила, що чоловік протягом декількох днів виявляв симптоми захворювання, але відмовлявся йти додому з роботи.
Одного разу він зробив ПЛР-тест, але на наступний день пішов на роботу і в тренажерний зал, поки чекав результатів.
Коли він отримав позитивні результати тесту, колеги забили тривогу, кажуть в поліції. Розслідування інциденту проводили з січня.
Ні у кого з заражених людей не було тяжкого перебігу хвороби.
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