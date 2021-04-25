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Знімав маску і кашляв: в Іспанії заарештували чоловіка за умисне інфікування 22 осіб коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чоловік, що проживає на іспанському острові Майорка, будучи хворим COVID-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував заразити інших. Його заарештували за підозрою в умисному заподіянні шкоди. Про це повідомляє The Guardian інформує УНН.

Деталі

За інформацією, 40-річний чоловік продовжував ходити на роботу і в тренажерний зал, не дивлячись на кашель і температуру понад 40°C.

Він ходив по офісу, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.

Пізніше п'ять його колег і три людини, які відвідували разом з ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Ще 14 осіб, які підхопили коронавірус, були членами сімей тих, що заразилися, в тому числі троє однорічних дітей.

Всього ж він, швидше за все навмисне, заразив 22 людини.

У заяві, опублікованій в суботу, іспанська поліція заявила, що чоловік протягом декількох днів виявляв симптоми захворювання, але відмовлявся йти додому з роботи.

Одного разу він зробив ПЛР-тест, але на наступний день пішов на роботу і в тренажерний зал, поки чекав результатів.

Коли він отримав позитивні результати тесту, колеги забили тривогу, кажуть в поліції. Розслідування інциденту проводили з січня.

Ні у кого з заражених людей не було тяжкого перебігу хвороби.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВІЛ-позитивного італійця засудили за умисне інфікування 30 жінок

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