Снимал маску и кашлял: в Испании арестовали мужчину за умышленное инфицирование 22 человек коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Мужчина, проживающий на испанском острове Майорка, будучи больным COVID-19 и зная об этом, продолжал ходить на работу и угрожал заразить других. Его арестовали по подозрению в умышленном причинении вреда. Об этом сообщает The Guardian информирует УНН.
Детали
По информации, 40-летний мужчина продолжал ходить на работу и в тренажерный зал, несмотря на кашель и температуру выше 40°C.
Он ходил по офису, снимал маску, кашлял и говорил коллегам, что хочет их заразить.
Позже пять его коллег и три человека, которые посещали вместе с ним спортзал, получили положительные результаты теста на коронавирус. Еще 14 человек, которые подхватили коронавирус, были членами семей заразившихся, в том числе трое годовалых детей.
Всего же он, скорее всего умышленно, заразил 22 человека.
В заявлении, опубликованном в субботу, испанская полиция заявила, что человек в течение нескольких дней проявлял симптомы заболевания, но отказывался идти домой с работы.
Однажды он сделал ПЦР-тест, но на следующий день пошел на работу и в тренажерный зал, пока ждал результатов.
Когда он получил положительные результаты теста, коллеги забили тревогу, говорят в полиции. Расследование инцидента проводили с января.
Ни у кого из зараженных людей не было тяжелого течения болезни.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВИЧ-позитивного итальянца осудили за умышленное инфицирование 30 женщин