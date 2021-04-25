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Снимал маску и кашлял: в Испании арестовали мужчину за умышленное инфицирование 22 человек коронавирусом

Снимал маску и кашлял: в Испании арестовали мужчину за умышленное инфицирование 22 человек коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 18094 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Мужчина, проживающий на испанском острове Майорка, будучи больным COVID-19 и зная об этом, продолжал ходить на работу и угрожал заразить других. Его арестовали по подозрению в умышленном причинении вреда. Об этом сообщает The Guardian информирует УНН.

Детали

По информации, 40-летний мужчина продолжал ходить на работу и в тренажерный зал, несмотря на кашель и температуру выше 40°C.

Он ходил по офису, снимал маску, кашлял и говорил коллегам, что хочет их заразить.

Позже пять его коллег и три человека, которые посещали вместе с ним спортзал, получили положительные результаты теста на коронавирус. Еще 14 человек, которые подхватили коронавирус, были членами семей заразившихся, в том числе трое годовалых детей.

Всего же он, скорее всего умышленно, заразил 22 человека.

В заявлении, опубликованном в субботу, испанская полиция заявила, что человек в течение нескольких дней проявлял симптомы заболевания, но отказывался идти домой с работы.

Однажды он сделал ПЦР-тест, но на следующий день пошел на работу и в тренажерный зал, пока ждал результатов.

Когда он получил положительные результаты теста, коллеги забили тревогу, говорят в полиции. Расследование инцидента проводили с января.

Ни у кого из зараженных людей не было тяжелого течения болезни.

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