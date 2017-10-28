ВІЛ-позитивного італійця засудили за умисне інфікування 30 жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Італійця було засуджено до 24 років позбавлення волі через навмисне інфікування 30 жінок вірусом імунодефіциту людини, передає УНН з посиланням на BBC.
Повідомляється, що Валентіно Талутто мав незахищений секс з принаймні 53 жінками після того, як йому поставили діагноз ВІЛ у 2006 році.
Наймолодшій з жінок було 14 років на початку відносин, зазначає видання. Бухгалтер шукав своїх жертв на сайтах знайомств та у соціальних мережах під псевдонімом "Hearty Style".
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У п'ятницю суд засудив 33-річного італійця до 24 років ув'язнення.
Адвокати Таллуто стверджували, що дії їхнього клієнта були "необачними, але не навмисними". Судді у Римі обговорювали вирок протягом більше 10 годин, перш ніж оголосити вердикт.