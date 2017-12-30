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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Знайшовся російський криптоаналітик, якого викрали у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Відомого фахівця у сфері IT і блокчейн-технологій Павла Лернера, про викрадення якого заявляли раніше цього тижня, знайдено. Про це повідомила компанія EXMO LLP, передає УНН з посиланням на “ВВС Україна”.

Знайшовся російський криптоаналітик, якого викрали у Києві

“26 грудня Павло був затриманий невідомими особами і від нього не було жодної інформації кілька днів. 29 грудня Павло вийшов на зв’язок”, — йдеться у заяві компанії.

Також у повідомленні зазначено, що наразі чоловік знаходиться у безпеці, “із його здоров’ям все гаразд, але він перебуває у стані глибокого стресу, тому у найближчий час він не буде давати офіційних коментарів”.

Компанія також відмовляється коментувати інцидент з викраденням експерта, пояснивши, що це може зашкодити слідству, зазначивши, що справою займаються правоохоронні органи.

П.Лернер, як зазначає видання, є відомим російським експертом з блокчейну.

За інформацією видання The Financial Times, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко також повідомив про звільнення експерта.

“Його викрала озброєна банда 26 грудня з метою отримання викупу в біткоіни. У нас є оперативна інформація, що він заплатив біткоіни на більш ніж 1 млн доларів”, — заявив виданню Геращенко.

Нагадаємо, що чоловік був викрадений невідомими у столиці 26 грудня.

 

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