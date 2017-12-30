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Нашелся российский криптоаналитик, которого похитили в Киеве

Киев • УНН

 • 15891 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Известного специалиста в области IT и блокчейн-технологий Павла Лернера, о похищении которого заявляли ранее на этой неделе, найдено. Об этом сообщила компания EXMO LLP, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.

Нашелся российский криптоаналитик, которого похитили в Киеве

“26 декабря Павел был задержан неизвестными лицами и от него не было никакой информации несколько дней. 29 декабря Павел вышел на связь”, — говорится в заявлении компании.

Также в сообщении отмечено, что в настоящее время мужчина находится в безопасности, “с его здоровьем все в порядке, но он находится в состоянии глубокого стресса, поэтому в ближайшее время он не будет давать официальных комментариев”.

Компания также отказывается комментировать инцидент с похищением эксперта, объяснив, что это может повредить следствию, отметив, что делом занимаются правоохранительные органы.

П.Лернер, как отмечает издание, является известным российским экспертом по блокчейну.

По информации издания The Financial Times, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко также сообщил об освобождении эксперта.

“Его похитила вооруженная банда 26 декабря с целью получения выкупа в биткоины. У нас есть оперативная информация, что он заплатил биткоины на более чем 1 млн долларов”, — заявил изданию Геращенко.

Напомним, что мужчина был похищен неизвестными в столице 26 декабря.

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