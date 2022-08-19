Зможемо "бачити" вночі та через хмари: Резніков пояснив, як "народний супутник" допоможе ЗСУ

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Резніков зазначив, що ГУР МО, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR).

«Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей», - пояснив Резніков.

За його словами, під час особистої зустрічі з Сергій Притула запропонував спрямувати зібрані кошти з проекту «Народний Байрактар» на інші актуальні потреби українського війська.

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«Визначаючи пріоритети оборони під час відсічі російській агресії, Міноборони виходить з того, що ми не переможемо ворога за рахунок кількості. Тільки за рахунок якості. Тому головним завданням є створення якісної переваги української армії над противником. Фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та ГУР МО детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить нашій армії піднятися на кілька сходинок вгору», - написав Резніков.

Він повідомив, що починаючи з квітня у перемовинах з партнерами Україна особливо підкреслювала необхідність отримання у вигляді допомоги або придбання далекобійної високоточної зброї.

«У червні в цьому плані сталося своєрідне тектонічне зрушення. Ми почали отримували не тільки системи MLRS різних типів, але й високоточні снаряди для ствольної артилерії. Для оптимального використання цього нового потенціалу і планування операцій військовому командуванню було потрібно суттєво підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні», - розповів Резніков.

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Він зазначив, що Україна наразі отримує інформацію з супутників від партнерів, але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових.

Міністр наголосив, що тепер ситуація буде принципово іншою.

Додамо

За його словами, завдяки українцям, які зібрали кошти на «Байрактари», вдалося зробити наступне:

· По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. «Придбати» - це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

· По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.

· По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

«Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно», - написав міністр.

Резніков зазначив, що дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом обізнаності. Це поєднання підвищить якість прийняття рішень.

«Ще один важливий момент. Генеральний штаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії. Під час аналізу конкретних пропозицій на ринку було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній «космос». Проте вони мали так само недосяжну вартість. Тому напочатку ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити», - повідомив Резніков.