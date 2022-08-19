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Зможемо "бачити" вночі та через хмари: Резніков пояснив, як "народний супутник" допоможе ЗСУ

Київ • УНН

 • 199109 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українські військові отримали якісно нові спроможності завдяки «народному супутнику». ЗСУ почнуть отримувати відомості, які раніше були недоступні. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Зможемо "бачити" вночі та через хмари: Резніков пояснив, як "народний супутник" допоможе ЗСУ

Деталі

Резніков зазначив, що ГУР МО, Збройні Сили України та інші складові сил оборони матимуть у своєму розпорядженні дані з угрупування супутників компанії ICEYE, які збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR).

«Це допоможе набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей», - пояснив Резніков.

За його словами, під час особистої зустрічі з Сергій Притула запропонував спрямувати зібрані кошти з проекту «Народний Байрактар» на інші актуальні потреби українського війська.

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Цитата

«Визначаючи пріоритети оборони під час відсічі російській агресії, Міноборони виходить з того, що ми не переможемо ворога за рахунок кількості. Тільки за рахунок якості. Тому головним завданням є створення якісної переваги української армії над противником. Фахівці Міноборони разом з Генеральним штабом ЗСУ та ГУР МО детально проаналізували ситуацію і визначили найкращий варіант, який дозволить нашій армії піднятися на кілька сходинок вгору», - написав Резніков.

Він повідомив, що починаючи з квітня у перемовинах з партнерами Україна особливо підкреслювала необхідність отримання у вигляді допомоги або придбання далекобійної високоточної зброї.

«У червні в цьому плані сталося своєрідне тектонічне зрушення. Ми почали отримували не тільки системи MLRS різних типів, але й високоточні снаряди для ствольної артилерії. Для оптимального використання цього нового потенціалу і планування операцій військовому командуванню було потрібно суттєво підвищити можливості розвідки не тільки на тактичному, але й на оперативному рівні», - розповів Резніков.

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Він зазначив, що Україна наразі отримує інформацію з супутників від партнерів, але ці дані переважно з оптичних супутників, які мають свої технологічні обмеження щодо роботи вночі, коли хмарно, поле бою затягнуте димом, іде сніг чи є інші перешкоди. Крім цього ці відомості надходять з певною затримкою та не з усіх напрямків, що в той чи інший момент важливі для наших військових.

Міністр наголосив, що тепер ситуація буде принципово іншою.

Додамо

За його словами, завдяки українцям, які зібрали кошти на «Байрактари», вдалося зробити наступне:

· По-перше, вдалося придбати один супутник, який використовує технологію SAR. Цей супутник, що бачить вночі та через хмари тощо, працюватиме в інтересах сил оборони України в режимі 24/7. «Придбати» - це не перебільшення. Він здобуватиме інформацію для потреб оборони України стільки, скільки фізично існуватиме і виконуватиме свої функції.

· По-друге, одночасно було придбано доступ до цілого сузір’я супутників, наші військові зможуть користуватися базою даних їхніх фото протягом року.

· По-третє, розшифровка знімків буде організована в такий спосіб, щоб дані надходили максимально оперативно.

«Тобто наша армія почне отримувати відомості, які взагалі не могла отримати раніше. При чому робитиме це швидко, тоді, коли потрібно, і звідти, звідки потрібно», - написав міністр.

Резніков зазначив, що дані від партнерів залишатимуться важливим компонентом обізнаності. Це поєднання підвищить якість прийняття рішень.

«Ще один важливий момент. Генеральний штаб і воєнна розвідка визначили технічні вимоги до супутникових технологій, які хотілося б залучити для нашої армії. Під час аналізу конкретних пропозицій на ринку було з’ясовано, що можливості компанії ICEYE – це справжній «космос». Проте вони мали так само недосяжну вартість. Тому напочатку ми навіть не сподівалися, що вдасться їх залучити», - повідомив Резніков.

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