Зворушені солідарсністю: виробник “Байрактарів” безкоштовно надасть українцям три БПЛА

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“Компанія Baykar в курсі, що кампанія зі збирання грошей під назвою "Народний Bayraktar" успішно зібрала суму для купівлі кількох БПЛА Bayraktar ТВ2 для українців для захисту своєї батьківщини. Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі та великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не ухвалить оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт”, – йдеться в опублікованому листі.

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Натомість, там попросили направити зібрані гроші на допомогу у боротьбі народу України, виявивши “зворушеність солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, непереборних викликів”.

Нагадаємо

За три дні акції українці зібрали 600 мільйонів гривень, чого вистачить на придбання чотирьох БПЛА"Байрактар" TB2.

Baykar'dan duyuru!



Announcement from Baykar!



Оголошення від Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY