Тронуты солидарностью: производитель "Байракторов" бесплатно предоставит украинцам три БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Производитель беспилотников "Байрактар" заявил, что бесплатно отправил Украине 3 “Байрактара”. В своем заявлении в Twitter компания Baykar заявила, что тронута солидарностью украинцев по сбору средств, передает УНН.
Цитата
“Компания Baykar в курсе, что кампания по сбору денег под названием "Народный Bayraktar" успешно собрала сумму для покупки нескольких БПЛА Bayraktar ТВ2 для украинцев для защиты своей родины. Бизнесмены и обычные люди внесли средства – малые и большие – для достижения этой цели в течение нескольких дней. Компания Baykar не примет оплату за ТВ2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт”, – говорится в опубликованном письме.
Детали
Вместо этого, там попросили направить собранные деньги на помощь в борьбе народа Украины, проявив “солидарность и решительность перед лицом, казалось бы, непреодолимых вызовов”.
Напомним
За три дня акции украинцы собрали 600 миллионов гривен, которых хватит на приобретение четырех БПЛА "Байрактар" TB2.
Baykar'dan duyuru!
Announcement from Baykar!
Объявления от Baykar! pic.twitter.com/VQxZ5s2jnY