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Сможем "видеть" ночью и через облака: Резников объяснил, как "народный спутник" поможет ВСУ

Киев • УНН

 • 199109 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинские военные получили качественно новые возможности благодаря «народному спутнику». ВСУ начнут получать ранее недоступные сведения. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook, передает УНН.

Сможем "видеть" ночью и через облака: Резников объяснил, как "народный спутник" поможет ВСУ

Детали

Резников отметил, что ГУР МО, Вооруженные Силы Украины и другие составляющие сил обороны будут располагать данными по группировке спутников компании ICEYE, которые собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR).

«Это поможет гораздо эффективнее наносить поражение врагу и быстрее изгнать его из нашей земли, сохранив при этом жизнь наших людей», – пояснил Резников.

По его словам, во время личной встречи с Сергей Притула предложил направить собранные средства из проекта «Народный Байрактар ​» на другие актуальные нужды украинского войска.

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Цитата

«Определяя приоритеты обороны во время отпора российской агрессии, Минобороны исходит из того, что мы не победим врага за счет количества. Только за счет качества. Поэтому главной задачей является создание качественного превосходства украинской армии над противником. Специалисты Минобороны вместе с Генеральным штабом ВСУ и ГУР МО детально проанализировали ситуацию и определили лучший вариант, который позволит нашей армии подняться на несколько ступеней вверх», – написал Резников.

Он сообщил, что начиная с апреля в переговорах с партнерами Украина особо подчеркивала необходимость получения в виде помощи или приобретения дальнобойного высокоточного оружия.

«В июне в этом плане произошел своеобразный тектонический сдвиг. Мы начали получать не только системы MLRS разных типов, но и высокоточные снаряды для ствольной артиллерии. Для оптимального использования этого нового потенциала и планирования операций военному командованию требовалось существенно повысить возможности разведки не только на тактическом, но и на оперативном уровне», – рассказал Резников.

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Он отметил, что Украина получает информацию со спутников от партнеров, но эти данные преимущественно из оптических спутников, которые имеют свои технологические ограничения по работе ночью, когда облачно, поле боя затянуто дымом, идет снег или есть другие препятствия. Кроме этого, эти сведения поступают с определенной задержкой и не по всем направлениям, которые в тот или иной момент важны для наших военных.

Министр подчеркнул, что сейчас ситуация будет принципиально иной.

Добавим

По его словам, благодаря украинцам, которые собрали средства на «Байракторы», удалось сделать следующее:

· Во-первых, удалось приобрести один спутник, использующий технологию SAR. Этот спутник, видящий ночью и через облака, будет работать в интересах сил обороны Украины в режиме 24/7. «Купить» – это не преувеличение. Он будет получать информацию для нужд обороны Украины столько, сколько будет физически существовать и выполнять свои функции.

· Во-вторых, одновременно был приобретен доступ к целому созвездию спутников, наши военные смогут пользоваться базой данных их фото в течение года.

· В-третьих, расшифровка снимков будет организована таким образом, чтобы данные поступали максимально оперативно.

«То есть наша армия начнет получать сведения, которые вообще не могла получить раньше. При чем будет это делать быстро, тогда, когда нужно, и оттуда, откуда нужно», - написал министр.

Резников отметил, что данные от партнеров будут оставаться важным компонентом осведомленности. Это сочетание повысит качество принятия решений.

«Еще один немаловажный момент. Генеральный штаб и военная разведка определили технические требования к спутниковым технологиям, которые хотелось бы привлечь для нашей армии. При анализе конкретных предложений на рынке было ясно, что возможности компании ICEYE – это настоящий «космос». Однако у них была также недостижимая стоимость. Поэтому сначала мы даже не надеялись, что удастся их привлечь», - сообщил Резников.

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